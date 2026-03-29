Eylem, Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin ekonomik politikalarını sert sözlerle eleştirerek, emekçilerin alım gücünün gerilediğini ve halkın ekonomik olarak zorlandığını ifade etti.

Açıklamada, savaşın da etkisiyle büyüyen ekonomik kriz karşısında halkın korunması gerekirken, vatandaşın daha fazla yük altına sokulduğu öne sürüldü.

Sendika, yarın (30 Mart Pazartesi) tüm ortaokul ve liselerde grev uygulanacağını vurgulayarak, sınavların yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca Cumhuriyet Meclisi önünde eylem gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan Eylem, hükümet geri adım atana ve ilgili düzenlemeler geri çekilene kadar mücadelenin süreceğini kaydetti.