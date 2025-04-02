Sendikalar, konunun bugün akşamüzeri KTOEÖS’te yapılacak toplantıda ele alınacağını da açıkladı.

Disiplin Tüzüğü, Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle hükümet ortakları, öğretmen sendikaları, Barolar Birliği ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile ikinci kez görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi'nde saat 12.30’da başlayan toplantıya, Başbakan Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu üyeleri, KTOEÖS adına Avukat Öncel Polili ve Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı katıldı. CTP milletvekili Ürün Solyalı ile Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Aytunç Şirket de toplantıda yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel’e, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü (Disiplin Tüzüğü) ile ilgili sivil toplum örgütlerinin de imza koyduğu ortak metni ileten KTOEÖS ile KTÖS, toplantıdan ayrıldı. Öğretmen sendikaları basına açıklama da yaptı.

-Maviş

İlk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bugün konuşulanın kıyafet değil hak meselesi olduğunu kaydetti.

Çocukların dini sembollerle tanımlanamayacağını, henüz gelişimini tamamlamamış çocukların ideolojik tercihle yönlendirilemeyeceğini söyleyen Maviş, “12 yaşındaki bir çocuğun başörtüsü takması gerçek özgürlük mü yoksa yönlendirilmiş bir uyum mu?” ifadelerini kullandı.

Kamusal alan olan devlet okullarında herkes için eşitlik ve tarafsızlığın esas olduğunu kaydeden Maviş, “Laiklik inançsızlık değil, her inanca eşit mesafedir. Tek bir sembole ayrıcalık tanımak diğer inançları dışlamak demektir” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de bunu işaret ettiğini kaydeden Maviş, “Laik eğitimde dini sembollere sınır getirmek çocukları korumak için meşrudur. Bu mesele sadece din ve vicdan özgürlüğü meselesi değildir. Bu çocuk hakkıdır, kamusal eğitimin geleceğidir ve biz biliyoruz ki çocuk kapanmaz." dedi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitime müdahalenin yeni olmadığını savunarak, “Laik eğitime, laik toplum yapısına, bizim yaşama biçimimize ve irademize yapılan saldırılardan vazgeçilmeli” dedi.

Eylem, Disiplin Tüzüğü değişikliği ile toplumun kutuplaştırıldığını, gerildiğini savunarak, bazı basın organları ve troller aracılığıyla öğretmenlere saldırıların hat safhaya ulaştığını söyledi.

Toplantıda Disiplin Tüzüğü konusunda “uzlaşı komitesi” kurulmasının önerildiğini ifade ederek bunu eleştiren Selma Eylem, sivil toplum örgütlerinin imzasını taşıyan ortak metnin Başbakan’a iletildiğini aktardı.

Eylem, “Mücadelemiz sürecek. Anayasaya, Milli Eğitim Yasası’na, Atatürk ilke ve inkılaplarına, yasalara aykırı hiçbir uygulamaya taviz vermeyeceğiz. Eğitim Bakanı’nın istifa etmelidir” dedi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, hazırlanan bilimsel metne, federasyonlarla onlara bağlı sendikaların da yer aldığı 50’ye yakın sivil toplum örgütünün imza koyduğunu, toplumsal uzlaşının olduğu bu metnin Başbakan’a iletildiğini söyledi.

Gökçebel, ülkede nüfusla ilgili politika olmadığını, kültürün, dilin, dinin, ekonominin yağmalandığını, bütünlüklü çözüm gerektiren gerçek sorunlarla ilgili çözüm üretilmediğini savundu.

Konunun din olmadığını, toplumun hassasiyetleri ve değerleriyle oynanmak istendiğini iddia eden Gökçebel, ortaokullarda ve ilkokullarda başörtüsü tartışmalarından sonra kız çocuklarının 9 yaşında evlendirip evlendirilemeyeceğinin mi tartışılacağını sordu.

Gökçebel, “Kara çarşafı 1930’larda sökerek atan, Atatürk’e bağlığını gösteren, çağdaş medeniyet yolunda gitmeye çalışan toplumu bu zoraki, dayatma tartışmalara çekmeye çalışıyorlar. Hükümet, bu toplumsal uzlaşıyı görmeli” diye konuştu.

Bilimsel, laik, dini, etnik sembollerden uzak, Anayasa ve Milli Eğitim Yasası çerçevesinde kamusal eğitimden yana olduklarını ifade eden Tahir Gökçebel, “Hükümet, çocukların, velilerin ve öğretmenlerin üzerinden bu yükü almalı” dedi.

Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanı’nı da istifaya çağırarak, “ Bu ülkenin insanı aydın, bilinçli, değerlerine bağlı, düşüncelerini ifade edebilen, eylemsel olarak da bunu hayata geçirilen insanlardır. Biz uyuz, uyuşuk bir toplum değiliz. Çok dayatma gördük, hepsiyle de mücadele ettik. Bu sorunu gerginlik yaratarak ya da ‘uzlaşı tiyatrosuyla’ çözemezsiniz” diye konuştu.

-Baybora

KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora ise, bu filmi daha önce gördüklerini kaydederek Türkiye’de demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, yasama, yürütme ve yargının tek elde olduğunu iddia etti.

Öğretmenlerin laiklikten ödün vermeyeceğini de vurgulayan Baybora, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın neden bu toplantılara katılmadığı sordu.

Baybora, Arıklı’yı “etnik köken ve din üzerinden oy devşirmekle ve toplumu kutuplaştırmakla” da suçladı.

Şura yapmayan Eğitim Bakanı’nın bugünkü toplantıda çalıştaydan söz ettiğini de söyleyen Baybora, Çavuşoğlu’nun “tavşana kaç, tazıya da tut” dediğini ileri sürdü.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu da istifaya çağıran Baybora, “Laik yaşam tarzından ödün vermeyeceğiz” dedi.

Baybora, “Bilimsel temelde, Anayasa temelinde konu net ve sarihtir. 18 yaşına kadar herkes çocuktur ve çocuklar siyasi sembollerle okula gönderilemez” dedi.

-Esendağlı

Toplantıdan katılan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da önerilerini Başbakan'a yazılı olarak ilettiklerini, tarafsız ve bilimsel bir komite önerileri olduğunu kaydetti.

Başbakan’a iletilen metne imza koyan siyasi parti ve örgütler ise şöyle açıklandı:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnsiyatifi, BASIN-SEN, BES, Biyologlar Derneği, BKP, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, HAKSEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, HÜR-İŞ, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamu-Sen, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KİEF, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Koop-Sen, KTAMS, KTMMOB, Maliye-Sen, Sol Hareket, TDP, TÜRK-SEN, Vergi-Sen, YKP ve Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi.”