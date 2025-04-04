KTSO tarafından yapılan açıklamada, “Hayatın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde 1 Nisan’dan itibaren elektrik tarifelerine yapılan yüzde 11,66 oranında yapılan zam hemen her şeyi daha da pahalı yapacaktır.” ifadesine yer verildi.

Hem vatandaşların hem de üreticilerin mevcut faturaları ödemekte zorlandıklarının belirtildiği açıklamada, “Hükümet bu durumda yeni elektrik zammı kararı aldığına göre, halkın ve iş çevrelerinin halinden anlamıyor demektir. Elektriğe yapılan zam büyük mağduriyet yaşatacak.” denildi.

Dövizin yeniden artmasıyla her şeyin fiyatında artış olduğunun ve elektriğe yapılan zammın durumu daha da kötüleştireceğinin kaydedildiği açıklamada, özellikle dar gelirli aileler ve küçük ölçekli işletmelerin bu ağır yükün altından kalkmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Hayatı ucuzlatmak için Hükümetin hiçbir tedbir almadığının ve elektrik zammıyla da direkt pahalılığa neden olduğunun belirtildiği açıklamada, “İşletmelerin en yüksek girdisi olan elektriğe yapılan zam, neredeyse tüm malların ve hizmet fiyatlarının ciddi oranda artmasına yol açacaktır.” denildi.

Girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşayan işletmelerin küçülmek zorunda kalacaklarını, hatta birçoğunun kapanacağının belirtildiği açıklamada, “Konunun ciddiyetine defalarca dikkat çekmemize rağmen ilgili bakanlıklar ve hükümet, bu gerçekleri duymazdan gelmektedir.” ifadesi kullanıldı.

- “Üreticiye verilen elektrik muafiyeti yok hükmündedir”

Açıklamada, “Sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, yükselen elektrik faturaları nedeniyle maliyetlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Bu vesileyle defalarca tekrarladığımız bir talebimizi de yenilemek istiyoruz. Üreticiye verilen elektrik muafiyeti o kadar düşük kalmıştır ki neredeyse yok hükmündedir.” denildi.

Üreticinin yüklü elektrik girdisi maliyetlerine dayanacak gücü kalmadığı ama hükümetin elektrik muafiyetleriyle ilgili düzenlemeyi ısrarla yapmadığı ve üreticiyi ciddiye almadığı savunulan açıklamada şöyle denildi:

“Devlet eliyle yaratılan pahalılığı da üreticinin haklı sesine kulak verilmemesini de şiddetle kınıyoruz. Hükümet edenler ülke gerçeklerini görmek ve ona göre hareket etmek zorundadır, “biz yaptık oldu” zihniyetine artık son verilmelidir.

Sürekli olarak halka sözde müjde verilmektedir ama o sözlerin, o vaatlerin altı boştur, maalesef söylenenler icraata dönüşmemektedir.

Hükümet halkımızla ve üreticimizle dalga geçmektedir. Yeter artık, dayanacak gücümüz de yöneticilerin boş vaatlerine ve sözlerini tutmamasına sabrımız da kalmamıştır.”