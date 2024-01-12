Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda, Ataoğlu’na Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür Muavini Latif İnce ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun eşlik ederek fuardaki yabancı acente ve tur operatörleri ile görüşmelerde bulundular.

Söz konusu fuar, Jaarbeurs Kongre ve Sergi Merkezi’nde UTRECHT’de gerçekleştirilecek olup, turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere 4 gün boyunca açık olacaktır.

Fuar, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirirken aynı zamanda dünyadaki tüm ülkelerin turizm profesyonellerinin tek alanda bir araya gelmesine olanak tanıyacak.

Sektörel hacmin ve iş kalitesinin artırılması hedefiyle satın alma ve karar verme yetkisine sahip turizm profesyonellerinin B2B ikili görüşmelerle firmalarla iş birlikleri kurmaları, bölgesel kalkınmaya ve sürdürebilir turizme yönelik önemli anlaşmalara imza atmaları hedeflenmektedir.

Standımızı ziyaret edecek olan ziyaretçilerimize dağıtılmak üzere, çevre dostu ambalajlarla hazırladığımız bademli ve cevizli üzüm sucuklarımızın ve pastellilerimizin ambalajları üzerine %85 flamenkçe ve %15 ingilizce baskılarla logomuz ve QR kodumuz ile sunulmaktadır.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda yaptığı açıklamada ülke ekonomimizin lokomotifi konumundaki turizmin daha da gelişmesi adına Hollanda pazarında olduklarını ve pandemi öncesindeki rakamları yakalamak için bu yıl fuara paydaşlarla birlikte daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Ataoğlu, Hollanda pazarının aradığı tüm kriterlere sahip ülke konumunda olmamız nedeni ile ülkemizdeki özel ilgi turizminin ve turizm çeşitliliğinin daha iyi anlatılması için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu, kuş gözlemi, yürüyüş yolları, dağcılık, kamp, karavan gibi yılın her ayında yapılabilecek faaliyet ve etkinliklere Kuzey Kıbrıs olarak sahip olduğumuzdan dolayı Akdeniz çanağında, tercih edilen bir ülke konumunda olduğumuzu ifade etti.

Fuarı ziyaret eden misafirlerin Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, bakir kalmış yapısı ile ilgilendiğini söyleyen Ataoğlu, bu güzellikleri keşfetmek için taleplerin artarak gelmekte olduğunu belirtti.