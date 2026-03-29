Polis açıklamasına göre, 28 Mart 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Kanuni Sokak’ta, kardeşine ait araçta yolcu olarak bulunan H.A. (34), 139 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada olay çıkardı.

Şahsın, yol ortasında uzun süre durarak trafiği engellemesi üzerine kendisini uyaran iki kişiye küfür ettiği, ardından kanunsuz olarak taşıdığı bıçağı yere atarak yüksek sesle bağırıp çağırdığı ve çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, söz konusu bıçak da emare olarak polis tarafından alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.