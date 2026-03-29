28 Mart 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Ercan–Adana seferini yapacak uçakta bulunan İ.D. (41), alkollü olduğu sırada taşkınlık çıkararak polis ekiplerine saldırdı.

Polis açıklamasına göre, 214 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen şahıs, uçak içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırarak diğer yolcuları rahatsız etti. Uçaktan indirilmek istenen yolcu, kendisine müdahale eden polis memurlarına küfür ederek hakarette bulundu.

Şahsın ayrıca polisleri ittirerek darp ettiği ve görevlerini yapmalarını engellediği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.