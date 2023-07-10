Toprak Ürünleri Kurumu’ndan Patates Üreticilerine Önemli Duyuru Toprak Ürünleri Kurumu’ndan Patates Üreticilerine Önemli Duyuru

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Alayköy çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.

Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre kazada yaralanan olmadı...

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor...

Detaylar geliyor...