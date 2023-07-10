Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Alayköy çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.
Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre kazada yaralanan olmadı...
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor...
Detaylar geliyor...
Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Alayköy çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.
Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre kazada yaralanan olmadı...
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor...
Detaylar geliyor...
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