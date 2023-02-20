Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda saat 21.00 sıralarında kiralık bir aracın karıştığı trafik kazasında 47 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yönetiminde bulunan ZLP 558 plakalı salon aracı batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Jonathan Michael Heath Blunden (47),Türkeli yol kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sol kısmında bulunan demir bariyerlere çarpıp daha sonra yolun sağ kısmında bulunan bordür taşlarına vurması sonucu takla atarak yolun karşı şeridinde geçip sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir."

Açıklamada, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor...