Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçundan tutuklanan J.C.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emine Çıkan, 14.03.2026 tarihinde saat 23:30 sıralarında Lefkoşa’da Filiz Sokak üzerinde devriye görevindeyken, zanlının şüpheli hareketler sergilediğini ve üzerinde yapılan aramada ceketinin sağ cebinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan LY465 plakalı araçta yapılan aramada ise şoför kapısının kol kısmında 3 adet içilmeye hazır, tahmini ağırlığı 1 gram olan tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu ve bunun emare alındığını belirtti. Zanlının suçüstü tutuklandığı ve soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve 200 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.