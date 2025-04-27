Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

27.04.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Uğur Berkay YUVANAYDIN (E-29), yönetimindeki EM 070 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa Devlet Hastanesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp kontrolsüzce savrularak Devlet Hastanesine ait çevre duvarına aracının çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan YUVANAYDIN (E-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Uğur Berkay YUVANAYDIN acil serviste müşahede altına alınırken, Berkan YUVANAYDIN ise boyun kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek triaj yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.