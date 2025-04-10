Kazayla ilgili polis detayları paylaştı:

09.04.2025 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Emel KURT (K-25) yönetimindeki YG 716 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan Bahriyeli Sokak kavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Bahriyeli Sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Ayhan NURÇİN (E-28) yönetimindeki SZ 628 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden SZ 628 plakalı araç ise, yolun solunda park halinde bulunan Ahmet SARAY (E-47) sorumluluğundaki ZD 377 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. ZD 377 plakalı araç ise savrularak gerisinde park halinde bulunan SS 936 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan YG 716 plakalı araç sürücüsü Emel KURT, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde leğen kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.