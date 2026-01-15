Bu gece idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, Miraç Kandili’nin manevi anlam ve önemine dikkat çeken Berova, kandilin inançta derin anlamlar taşıyan, insanın manevi dünyasını güçlendiren mübarek gecelerden biri olduğunu belirtti.

Bu anlamlı gecenin sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesine, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni eden Berova, “Duaların kabul olduğu bu müstesna gecenin, ülkemize, halkımıza ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.” dedi.