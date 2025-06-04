Toplantıda, “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” başlığı altında, 2024 ve 2025 tarihli iki ayrı tasarı birleştirilerek ele alındı. Komite, birleştirilen tasarıyı madde madde görüşmeye devam etti. Görüşmelerin bir sonraki toplantıda sürdürülmesi kararlaştırıldı.