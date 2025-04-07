Manavoğlu, “Bilmem kaç tane gece kulübü, bilmem kaç tane kumarhane olan bir memlekette geceleri kimin ne pazarladığı çok da şeyimize değil be bakanım!” paylaşımıyla gündeme oturdu.

NE OLMUŞTU?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan arasında başlayan tartışma, karşılıklı sert açıklamalarla büyüdü. Metin Atan’ın, Arıklı’yı “Türkiyeli–Kıbrıslı ayrımı yapmak” ve “havaalanından maddi çıkar sağlamak”la suçlamasının ardından, Arıklı iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Ancak asıl tansiyon, Arıklı’nın “Aldığım duyumlara göre Metin Atan geceleri kadın pazarlıyor desem uygun olur mu?” ifadeleriyle zirveye ulaştı. Bu sert çıkış, kamuoyunda tepki toplarken, birçok isimden eleştiri geldi.

Tartışmanın geldiği seviyeye dikkat çeken Manavoğlu’nun ironik çıkışı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.