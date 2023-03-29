Bahar Sancar'ın köşe yazısı...

Havalardan mıdır nedir bilmem bu aralar çok fazla ve çok boş lakırdılar duymaya başladık…

Ağzı olan konuşuyor…

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Bir de işin ilginci hepsi gündem oluyor…

Eksenden kayalı zaten çok olmuştu ama asıl sorunlara odaklanılması gereken bir dönemde “Meyhane paraları” nereye gidecek diye tartışır olduk…

Hem de bu tartışmayı başlatan bir milletvekili…

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Bu konuyla ilgili görüşüm nettir…

Herkes emeği ile kazandığı parayı istediği yere harcar bu da kimseyi ilgilendirmez…

Zenginin malı züğürdün çenesini yormamalı…

Nasıl harcandığından daha çok nasıl kazanıldığı da önemli…

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Hem insana sormazlar mı “Sen bu kazancını nasıl elde ettin?”, “Sen bu elde ettiğin serveti nerelere ve kimle harcıyorsun?”, “Seçim dönemi harcanan o devasa kaynak nerelere ve kimlere gitti?” diye…

Sorarlar…

Hatta daha fazlasını da soruyorlar ve sorguluyorlar ama ben şimdi bunları yazmayayım…

Gündem olabilmek adına “Reklam kokan sözlere” gerek yok…

Siz zaten seçilmiş bir Milletvekili ve Parti Genel Sekreterisiniz…

Sözleriniz ile değil icraatlarınız ile gündeme gelmeliydiniz…

Toplum nazarında bu sözleriniz hanenize eksi puan olarak yazıldı Serhat Bey…

Üzgünüm ama gerçek bu…

Hem kendinize hem de partinize verdiğiniz bu zararın telafisini umarım yapabilirsiniz…

Tabi yapabilirseniz…

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Gelelim kulis lakırdılarına…

Siyasi kulisler fokur fokur kaynıyor…

İddia odur ki kabine değişikliği için mazbatalar hazır…

Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurda dönmesini bekliyor…

Ve yakın bir zamanda kabine değişikliğinin yapılması bekleniyor…

Kabine değişikliği ile ilgili birden çok senaryo olsa da tek bir isim değişmiyor kabine dışı kalması konusunda…

Maliye Bakanı Alişan Şan…

Hatta iddia odur ki bundan 2 hafta önce Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası grup toplantısında tartışılırken Sayın Başbakan Sayın Maliye Bakanını herkesin ortasında kelimenin tam anlamı ile yıkayıp sermiş…

Bu olayın bir gün öncesinde ise Sayın Başbakanın Maliye Bakanını odasından “Kibarca gönderdiği” konuşuluyor meclis kulislerinde…

Öte yandan UBP tabanında yaşanan Alişan Şan rahatsızlığı ve Genel Başkana giden şikâyetlerin haddi hesabı olmadığı söyleniyor…

Kısacası bardak doldu taştı…

Bu nedenle de önümüzdeki 1 hafta içerisinde kabine değişikliğinin olması bekleniyor…

…

E hadi hayırlısı olsun şimdiden…