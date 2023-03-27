Konuk yazar Karakuş yazdı...

Tutulur tek bir şey kalmadı ülkede. Her şey dökülüyor. Heryer heryerde. Sağlığın ve eğitimin vatandaşın alın terinden çalınarak ayakta duracak günlere de geldik nihayet. Var mı Allah aşkına başka ülkede böyle şaibeli projeler.

50 kişinin elinde kalan halkın geldiği nokta bu işte. Devleti yönetiyoruz diyenlerin tıka basa boylarına kadar doyduğu ve ülkenin tüm açığını emekçinin sıtrından kapatan yönetilme şekli ile aç ve yakında da açıkta kalınacak günler tünelin sonunda görünüyor.

Devasa eğitim masrafları ile zar zor çocuk okutmaya çalışan bir halk var ettiniz. Evlatlarını okutup bu ülkenin şerrinden kurtarmak için çabalıyorlar ama ona da ortak olup çelme takıyorlar. Öte yandan olmayan sağlık hizmetini almak için sabahın görmeyen saattinde , sıraya giren kaç yaşına gelmiş yaşlıların koridorlardaki halleri.

Bir kan ihtiyaç durumunda hastayı ve hasta yakınlarını bekleten “KAN BULUN GELİN” diyen . 5 kişinin kan verip kan bankasından kendi istedikleri kanı , bir türlü alamayan hastaya verilemeyen ve günlerce bu şekilde devam eden, bir sistem ile hayata kalmaya çalışan bu ülkenin vatandaşı artık parası ile de bu ülkede hayat idame ettiremez duruma getirildi.

Doktoru ayrı dert yanıyor sistemden. Öğretmeni ayrı dert. Eğitimi kitap açarak okuyarak yazdırarak yapıldığını sanan bir EĞTİM BAKANLIĞI var. İlaç yazıp verip iki tane iğne yapmaya Sağlık hizmeti diyen blr SAĞLIK BAKANLIĞI var ülkede .



İnsanların alım gücünü her şekilde sıfırlayan plan ve projeleriniz ile yaşanılmaz kılıdınız bu ülkeyi. Vatandaşı eve ekmek götürmekte zorladığınız, bu son iki yıl içerinde yapmadığınız zam , çıkartmadığınız icat etmediğiniz soygunculuk kalmadı . Vergiden harçlara ekmekten tuza yakıttan suya kadar her şeyi kullanılamaz alınamaz hale getirdiniz.

Yıllarca o koltuklarda oturup iş yapın diye seçilip sadece kendi taraflarınız yedirmekten doyurmaktan kendinizi tatmin etmekten , ülke için taş taş üstüne koyamamakla birlikte bir de üstüne üstlük devletin görevlerini de emekçinin omuzlarına yığdınız.

Neymiş efendim maaş kesintileri eğitim ve sağlığa gidecekmiş. Bu hikayeleriniz bir son bulmadı ya. Bu halkı soyma aç bırakma bezdirme projeleriniz hiç durmuyor. Hangi sağlık hangi eğitimden söz ediyorsunuz siz ya. Çadırda verilen sözümüz ona eğitimden mi, yoksa günlerce hastane koridorlarında muayene bekleyen ve vatandaşa zülüm yapan sağlık sistemine mi?

Geçiniz bunları kimse artık bu hikayelere inanmıyor. Hangi açık kapatılacak kim bilir. Kim bilir hangi kurumun yıllar öncesi vurgununun üstü kapatılacak. Eğitim ve sağlık diyerek kulağa hoş gelmesini sağlasanız bile artık inanç sıfır, güven yerle bir , gelecek kaygıları ise tavan. Sizlerin söylem ve icraatlarınızın bu güne kadar birbirini tutmadığını artık çarpım tablosu gibi ezberinde insanların.





Yıktığınız gibi yapmak sizin görevimizdir sayın devlet-i Aliyye zatları. İktidara gelen yedi yedi ardında devasa açıklar bıraktı ödeyen hep halk oldu. Herkesin bozduğunu emekçi ve bu ülkenin insanı düzeltemez. Makamlarınıza oturana kadar vermediğiniz söylemediğiniz vaat kalmamıştı. Şimdi noldu ya süre gelen yöneticilerin bıraktığı açıkları daha çok genişleterek nasıl olsa kamudan özelden emekçiden alırız planlarına koyuldunuz.

İnin artık o makamlardan, kalkın artık o koltuklardan da esnaf Hüseyin, kamu dan ayşe, özelden de Ahmet otursun. Nasıl olsa emekçinin cebinden yönetilmiyor mu ülke. Gelecek nesilleri nasıl bir ülke bekliyor o kadar çok düşündürücü ve rahatsız edici ki, evlatlarınızın yüzünü bu ülke sınırları dışına çeviriniz. Burada halkı soymak, açlığına mahkum bırakma, kendi tarafını zenginleştirme saltanatı sürüyor.



ALMADAN VERMEYEN BİR YÖNETİMLE BAŞBAŞAYIZ …

KARAKUŞ