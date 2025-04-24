Özvar, toplantı öncesinde kendisini kabul eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile baş başa bir görüşme yaptı.

KKTC yükseköğretiminin ele alındığı “Genişletilmiş Yükseköğretim Toplantısı”nda yükseköğretim alanındaki mevcut sorunlar masaya yatırıldı ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın yanı sıra KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, YÖK, YÖDAK ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile YÖK Başkanı Erol Özvar basına açıklamalarda bulundu.

- Çavuşoğlu: “Daha iyi bir yükseköğrenim hedefliyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması amacıyla sürekli iletişim içinde olduğu YÖK Başkanı ile belli zamanlarda gerek Ankara’da, gerek KKTC’de, gerekse yazışma veya telefon aracılığıyla görüştüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Erol Özvar göreve geldikten sonra üniversite adası KKTC’nin daha iyi bir noktaya gelmesi, üniversitelerin dünyaya yayılması, üniversitelerin işleyişindeki sıkıntıların çözülmesi ve KKTC uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerinde eğitim alması noktasında çok ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.

KKTC’den Türkiye’ye giden öğrenciler için telefon aracılığıyla dahi çok pratik çözümler sunduğu için YÖK Başkanına teşekkür eden Çavuşoğlu, KKTC’deki üniversitelerin yaşadığı sıkıntıları çözmek adına gösterdiği özveri için de müteşekkir olduklarını belirtti.

Anavatan Türkiye’de Silivri merkezli olup, İstanbul genelinde hissedilen depremde can kaybı olmamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan toplumsal travmanın bir daha Türk milletinin başına gelmemesini temenni etti.

Çavuşoğlu, ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 23 üniversitenin, Afrika'nın ucundan dünyanın birçok bölgesine uzanan geniş yelpazesi sayesinde 100'ün üzerinde ülkeden öğrenci ve 50-60 civarında ülkeden öğretim görevlisinin KKTC'ye gelmesine olanak sağladığını belirtti. Bu çeşitliliğin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden, Çavuşoğlu, “Bu mutluluğumuzun temelinde yatan güven zemini YÖK, ÖSYM kitapçığında yer alan üniversitelerimiz ile sağlanmaktadır” dedi.

- “YÖK kuralları, YÖK ile iş birliği ve YÖK standartlarına uymak temel hedefimizdir”

Nazım Çavuşoğlu, “YÖK kuralları, YÖK ile iş birliği, YÖK standartlarına uymak temel hedefimizdir” vurgusu yaptı. Rektörlerle sürekli yaptıkları görüşmelerde bunun tartışma konusu olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, KKTC'ye uygulanan ambargoların verilen destek sayesinde aşıldığını söyledi.

KKTC’deki üniversitelerin verdiği diplomaların dünyanın birçok yerinde tanındığını ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Buradan mezun olan çocuklarımız dünyada bizim elçimiz olarak görev yapıyor. Mezun sayımız arttıkça, bizim yurt dışına gidişlerimiz de artıyor. Orada karşılaştığımız mezunlarımız burada okumaktan ve üniversitelerimizden çok mutlu olduğunu ifade ediyor” dedi.

Çavuşoğlu, üniversitelerin sıkıntılarına hızlı çözümler üretilmesi, bugüne kadar tesis edilen güvenin daha da dünyaya yayılması ve üniversitelerin tanınması noktasında YÖK başkanından destek talep etti. Çavuşoğlu, “Zaten verdiğiniz desteklerle bu noktaya geldik” dedi.

Öğrenci sayısı 40 binden, 100 bine yükselirken bazı sıkıntı ve eksiklikler olabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, YÖK'ün birikimi ve kurumsal yapısından faydalanarak, üniversitelerin değerlendirilmesi, denetlenmesi ve güçlenmesi noktasında daha iyi bir KKTC yükseköğrenimi hedeflediklerini vurguladı.

“Daha motive bir akademisyen kadrosu, daha motive bir öğrenci yapısı, daha kurumsallaşmış üniversitelerle yolumuza devam etmek istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, bugüne kadar kendilerine verilen ve bundan sonra da devam edeceğini umduğu destek için teşekkür etti.

- Özvar: “KKTC üniversitelerinin uluslararası alanda daha fazla görünür olması için iş birliğimizi artıracağız”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasına, KKTC’yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Türkiye’de meydana gelen Silivri merkezli depreme de değinerek, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Özvar, “İstanbul ve çevresinde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Yükseköğretimde yaşanan küresel gelişmelere dikkat çeken Özvar, dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini belirtti. Özvar, bu sayının 5-6 yıl içinde 380 milyona, 2040 yılı itibarıyla ise 600 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

1975 yılında ülke dışında eğitim gören öğrenci sayısının 800 bin civarında olduğunu da hatırlatan Özvar, bu rakamın son 50 yılda yaklaşık 10 kat artarak 2025 yılında 8 milyona ulaşmasının beklendiğini vurguladı. Özvar, bu istatistiklerin, yükseköğretimde kitleselleşme ve küreselleşme eğilimlerinin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Gelecekte yükseköğretimin nasıl şekilleneceğini bugün tartışmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Özvar, hızlı gelişen teknoloji, iklim ve çevre sorunlarıyla toplumsal ihtiyaçların değişimi ve ekonomik dönüşümün dünya genelinde eğitim anlayışını yeniden şekillendirdiğini dile getirdi.

Özvar, önümüzdeki dönemin yükseköğretim açısından önemli fırsatlarla birlikte ciddi sınamalar da içerdiğine dikkat çekerek, bu sınamaları iklim değişikliği, çevre sorunlarının artışı, demografik yapıdaki değişimle üniversiteye erişim taleplerinin dönüşmesi, yükseköğretimin artan ekonomik maliyeti, COVID-19 sonrası kalıcı hale gelen eğitim teknolojileri ve küresel rekabetin yoğunlaşması şeklinde sıraladı. Özvar, tüm bu unsurların yükseköğretimdeki kitleselleşme ve küreselleşme süreciyle doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

- "Dijital yetkinlik, uluslararası tanınırlık, saygınlık, girişimcilik, yenilik, performans ve kalite güvenliği gibi temel konulara odaklandık"

Özvar, konuşmasının devamında Türkiye'deki yükseköğretimin gelecekte karşılaşacağı sorunlara karşı hazırlıklı olmak ve üniversitelerin geleceğini güçlendirmek amacıyla stratejik alanlarda yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Dijital yetkinlik, uluslararası tanınırlık, saygınlık, girişimcilik, yenilik, performans ve kalite güvenliği gibi temel konulara odaklandıklarını dile getiren Özvar, bu stratejilerin, iş birliği içinde oldukları tüm ülkelerdeki meslektaşlarına anlatılmaya çalışıldığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin de bu konuları önemseyerek, değerlendirmelerini isteyen Özvar, geçen üç ay içerisinde yükseköğretimde 2030 vizyonunu belirlemek ve bir yol haritası çıkarmak amacıyla KKTC dahil olmak üzere tüm üniversitelerin üst yönetimleriyle 6 ayrı bölgesel toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Özvar, toplantılarda ortaya çıkan kararların, üniversitelerle paylaşılarak birer genelge haline getirildiğini aktardı.

Özvar ayrıca toplantıların ve istişarelerin sonunda somutlaştırdıkları yükseköğretimdeki yol haritasının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Yükseköğretim sisteminin, rekabet gücü ve görünürlüğü yüksek, yenilikçi, kaliteli, istihdamı destekleyen, erişilebilir, kapsayıcı, dijitalleşmiş ve uluslararasılarmış bir yapı haline gelmesi için çalışmalarına devam edeceklerini de belirten Özvar, bu hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarla daha fazla iş birliği yapacaklarını vurguladı.

- "KKTC üniversiteleriyle kalite odaklı iş birliklerimiz artacak"

KKTC üniversitelerinin kalite odaklı büyümesi için gereken desteği verdiklerini ifade eden Özvar, Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerdeki akademik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'deki dünya standartlarındaki yükseköğretim kalite güvence sistemine dair tecrübeleri, Kuzey Kıbrıs’taki yetkililer ve YÖDAK ile paylaştıklarını belirtti. Özvar bu kapsamda, kalite standartları ve süreçleriyle ilgili iş birliklerinin de giderek artacağını ifade etti.

- “Eğitimde dijital dönüşüm konusundaki deneyimler KKTC ile paylaşılıyor”

Eğitimde dijital dönüşüm konusuna da büyük önem verdiklerini söyleyen ve bu alanda Türkiye'deki deneyimlerinin KKTC ile paylaşılmaya başlandığını dile getiren Özvar, dijital dönüşüm konusunda yürütülen iş birliklerinin daha da artırılacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Bu iş birliklerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yönlendirmeleriyle hız kazandığını belirten Özvar, KKTC’deki üniversitelerin dijital dönüşüm sürecine sundukları katkılardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’a da teşekkür etti.

Sağlanan bu destekler sayesinde yükseköğretimde dijitalleşme alanında önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Özvar, iş birliklerinin önümüzdeki süreçte daha da derinleşeceğini vurguladı.

- "KKTC üniversiteleri, ülkenin küresel ölçekte daha fazla tanınmasında büyük bir potansiyel taşıyor"

KKTC üniversitelerinin başarılarının sadece akademik camiada değil, uluslararası düzeyde de daha fazla görünürlük kazandıracağına inandığını belirten Özvar, "Kalite düzeyi her geçen gün yükselen KKTC üniversitelerinin, ülkenin küresel ölçekte daha fazla tanınmasında büyük bir potansiyel taşıyor" diye konuştu.

Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yükseköğretim Bakanları Toplantısı'nda YÖK’ün girişimleri ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle önemli bir adım atıldığını dile getiren Özvar, ilk kez KKTC’den iki üniversitenin Türk Üniversiteler Birliği’ne oy birliği ile kabul edildiğini hatırlattı. Özvar, bu gelişmeyle birlikte KKTC üniversitelerinin Türk dünyası yükseköğretim alanına resmen entegre edilerek, uluslararası tanınırlıklarının artırıldığını vurguladı.

Türk dünyası yükseköğretim alanının inşasında her adımın KKTC üniversiteleri tarafından yakından takip edilmesinin ve Türkiye ile olan dayanışmanın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Özvar, bu sürecin sadece diplomatik ve akademik değil, aynı zamanda stratejik bir hamle olduğuna dikkat çekti.

Özvar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yaklaşan zirve toplantısı öncesinde bu alandaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, KKTC'deki diğer üniversitelerin de gerekli adımları atarak Türk dünyası yükseköğretim yapısına aktif katılım sağlamalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uluslararası görünürlüğün sadece etkinliklere katılımla sınırlı kalmaması gerektiğini de belirten Özvar, akademik üretkenliğin artırılması gerektiğini kaydederek, “Uluslararası bilimsel yayın üretiminde rekabet sağlayamazsak, görünürlük ve saygınlık hedeflerine ulaşamayız. Akademisyenlerimizin yayın kapasitesi ve kalitesine odaklanmalıyız.” dedi.

Maarif Vakfı ile iş birliği çerçevesinde yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına KKTC üniversitelerinin de katılımını teşvik ettiklerini belirten Özvar, bu sayede KKTC üniversitelerinin uluslararası öğrenci çekme potansiyelinin daha da güçleneceğini ifade etti.

-“Dijital dönüşüm ve veri yönetimi konusunda KKTC ile iş birliğimiz stratejik öncelik taşıyor”

Türkiye ile KKTC üniversiteleri arasındaki dayanışma ve istişarelerin artarak sürdürülmesinin önemine dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, KKTC'deki yükseköğretim sisteminin daha güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için özellikle dijital dönüşüm alanındaki iş birliğinin stratejik öncelik taşıdığını vurguladı.

“Verisine sahip çıkamayan üniversitesine de sahip çıkamaz” anlayışını Türkiye’de de sıklıkla dile getirdiğini hatırlatan Özvar, bu doğrultuda YÖK’ün veri tabanı yönetim sistemi olan YÖKSİS ile KKTC’de kullanılan YÖKAS sistemi arasındaki entegrasyon çalışmalarının geldiği noktadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Veri yönetimi altyapısının KKTC üniversiteleriyle paylaşımına devam edildiğini ifade eden Özvar, Türkiye’de elde edilen tecrübenin Kuzey Kıbrıs’taki üniversite sistemine tam anlamıyla entegre edilmesini hedeflediklerini söyledi.

“Dijital yönetim, yakın gelecekte KKTC üniversitelerinde YÖKAS sistemi üzerinden yürütülecek” diyen Özvar, bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetten güçlü destek beklediklerini dile getirdi.

Veri toplamanın ve yönetmenin üniversitelerde etkin ve verimli bir yönetimin temel taşı olduğunu vurgulayan Özvar, YÖKSİS üzerinden gerçekleştirilen iş birliğinin somut ve olumlu sonuçlar vermeye başladığını da sözlerine ekledi.

YÖK Başkanı Özvar, bilişim ve dijitalleşme alanındaki mevcut iş birliklerinin daha ileri düzeylere taşınması için çalışmaların süreceğini, bu sürecin KKTC yükseköğretimi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, ilgili kurumların katkılarının devam etmesini temenni etti.

-“Kabul mektuplarının dijital ortamda yürütülmesine olanak sağlayan sistem başarıyla işliyor”

Konuşmasında kabul mektuplarının dijital ortamda yürütülmesine de yer veren Erol Özvar, uluslararası öğrenciler için Türkiye’de başarıyla uygulanan dijital sistemin 3 Mayıs 2024 itibarıyla KKTC’de de devreye alındığını ve sürecin güvenli, hızlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Bu sistem sayesinde kabul mektuplarının doğrulanabilir hale geldiğini ve Türkiye ile KKTC’ye yönelik maksatlı algıların önüne geçildiğini vurgulayan Özvar, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sistem üzerinden 160 bin kabul mektubu düzenlendiğini, bu başvurular sonucunda 99 bin 541 uluslararası öğrencinin kaydının yapıldığını ifade etti.

Kabul mektuplarının sahteciliğe karşı dijital olarak doğrulandığını belirten Özvar, bu süreçte İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının dijital altyapıyı etkin şekilde kullandığını, bu doğrulama sisteminin KKTC üniversitelerine de entegre edilmesinin öğrenci hareketliliği açısından büyük bir güven ortamı oluşturduğunu kaydetti.

- “Bugüne kadar sağladığımız kontenjan desteğini sürdüreceğiz “

KKTC üniversitelerinin Türkiye’deki YKS kılavuzuna dahil edilmesinin de önemine dikkat çeken Özvar, “Bugüne kadar sağladığımız kontenjan desteğini sürdüreceğiz. Ancak bu destekler, kalite süreçlerinden başarıyla geçen ve ilgili kurumların onayını alan üniversitelere yönelik olacaktır” dedi. Özvar, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ın kalite süreçlerinin belirleyici olacağının da altını çizdi.

- Öğrenci memnuniyetine dayalı yönetim anlayışı

Konuşmasında öğrenci memnuniyetine dayalı bir üniversite yönetim modelinin önemine de değinen Özvar, Türkiye'de 260 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen memnuniyet anketinden elde edilen verilerin yönetişimde çok değerli çıktılar sağladığını vurguladı.

Özvar, benzer bir çalışmanın KKTC'de de yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK ile iş birliği yapmak istediklerini belirterek, bu konuda bir protokol yapılması yönünde temennide bulundu.

- “Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ilişkileri geliştiriyoruz”

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ile KKTC arasındaki yükseköğretim iş birliğinin artırılması yönündeki vizyonuna atıfta bulunarak, “Bu vizyon doğrultusunda bugün burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Amacımız, ilişkileri daha ileri taşımak ve üniversitelerimizi karşılıklı olarak güçlendirmektir” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.