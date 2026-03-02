DOĞUŞ ENGİN YAZDI…

İhanet çoğu zaman ahlaki bir zayıflık olarak görülür. Oysa klinik psikoloji açısından bakıldığında ihanet, yalnızca bir karakter sorunu değil; duygusal ihtiyaçlar, bağlanma örüntüleri ve nöropsikolojik süreçlerin kesişiminde ortaya çıkan karmaşık bir davranıştır.

Günlük hayatta bunu sıkça görürüz. Dışarıdan “mutlu” görünen bir ilişkide, taraflardan biri kendini anlaşılmamış, görünmez ya da değersiz hissedebilir. İş yerinde sürekli takdir edilen ama evde duygusal olarak yalnız kalan biri, fark edilme ihtiyacını ilişki dışında arayabilir.

Bilimsel araştırmalar, özellikle kaygılı veya kaçıngan bağlanma stiline sahip bireylerin sadakatsizlik davranışına daha yatkın olabildiğini göstermektedir. Kaygılı bağlanan kişi yoğun onay ihtiyacı taşırken, kaçıngan bağlanan birey derin yakınlıktan kaçınabilir. Bu durum, ilişkide duygusal mesafe oluştuğunda alternatif bağlara yönelme riskini artırır.

Öte yandan ilişki doyumu da belirleyici bir faktördür. Uzun süre anlaşılmadığını düşünen, duygusal olarak desteklenmediğini hisseden veya sürekli eleştiriye maruz kalan bireylerde dış ilişkilere yönelme ihtimali artmaktadır. Burada aranan yeni bir insan değil; yeniden değerli hissetme deneyimidir.

Nöropsikolojik boyut ise çoğu zaman göz ardı edilir. Yüksek stres altında beynin ödül sistemi kısa vadeli hazza yönelir. Dürtü kontrolünü sağlayan prefrontal mekanizmalar zayıfladığında, birey anlık yakınlık veya heyecan arayışına daha açık hale gelebilir.

Günlük yaşamda bunun karşılığı şudur: Yoğun iş baskısı altında olan, evde duygusal destek bulamayan veya sürekli performans göstermesi beklenen birey, kendisini “canlı” hissettiren bir etkileşime sürüklenebilir. Bu süreç çoğu zaman planlı değil, düzenlenememiş duyguların sonucudur.

Ancak bu açıklamalar ihanet için bir mazeret değildir. Aksine, sadakatin yalnızca sevgiyle değil; öz farkındalık, duygusal düzenleme ve ilişki içinde açık iletişim kurma becerisiyle sürdürülebileceğini gösterir.

Psikolojik açıdan bakıldığında ihanet, çoğu zaman bir eksikliğin değil, çözümlenmemiş bir ihtiyacın ifadesidir. Birey yakınlık isterken aynı anda kırılmaktan korkabilir. Değer görmek isterken reddedilme beklentisi taşıyabilir.

Bu nedenle asıl soru “İnsanlar neden ihanet eder?” değil; “Hangi duygusal ihtiyaçlar konuşulmadığı için davranışa dönüşür?” olmalıdır.

Sağlıklı ilişkilerde risk, dürüstlük ve kırılganlık paylaşılabilir hale gelir. Partnerler yalnızca sorunları değil, ihtiyaçlarını da ifade edebildiklerinde, dışarıda aranan onay ve yakınlık ihtiyacı azalır.

Sonuç olarak ihanet, tek bir nedene indirgenemez. Bağlanma geçmişi, mevcut ilişki dinamikleri ve stres altında çalışan beyin birlikte rol oynar. Bu çok boyutlu yapı anlaşılmadan yalnızca yargılama, sorunun kökenini gizler. Gerçek değişim, davranışın ardındaki duyguyu anlamakla başlar.