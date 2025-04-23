Olayın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı.

Nefes’in durumu ciddiyetini korurken, tedavisi hastanede sürüyor. Ailesi ve yakınları büyük bir endişe içindeyken, toplum bir kez daha Nefes için tek yürek oldu.

Polis, olaya tanıklık eden vatandaşların en yakın karakola başvurarak bilgi vermesini istedi. Toplumun vicdanını yaralayan bu olayda, minik Nefes'in bir an önce sağlığına kavuşması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması bekleniyor.

Nefes, yıllardır böbrek ve mesane hastalığı nedeniyle tedavi görüyor.

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Kaynak: Haber Kıbrıs