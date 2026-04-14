Nezaket ziyareti kapsamında samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, İçişleri Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı arasındaki mevcut iş birliği çalışmaları ele alındı.
Görüşmede ayrıca kamu güvenliği, afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren alanlarda ortak hareket edilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi. İki kurum arasındaki uyumun güçlendirilmesi ve ilerleyen süreçte hayata geçirilebilecek ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi niyet mesajları verilirken, kamu yararına yönelik iş birliklerinin artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.