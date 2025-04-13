Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dijital karekod sisteminin çalışması için gerekli tüzük değişikliğinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Amcaoğlu, serbest piyasada belirlenen ürünlerin alış ve satış fiyatlarının günlük takibi ile denetim, kontrol ve raporlamasını yapacak Dijital Karekod Sistemi’nin çalışması için marketlerin uymakla yükümlü olacağı kuralları içeren genelgeyi de hafta içerisinde yayımlayacaklarını belirtti.

Amcaoğlu, 2 Mayıs’a kadar sistem ve veri merkezinin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının, gerekli donanımların, işletim sistemlerinin ve yazılımların kurulumunun, yerli ürünler ve barkodu olmayan ürünler için Barkod Merkezi Sistemi’nin kurulumunun ve internet bağlantı altyapısının tamamlanarak sistemin açılacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, 3 – 31 Mayıs tarihleri arasındaki dönemde ise, takibi yapılacak ürünlerin sisteme girişinin, marketlerin sisteme tanımlanması ve kullanıcı yetkilerinin verilmesinin, veri aktaracak marketlerin sistemde çalışmalarının başlatılmasının, sistemin marketlere açılması ve eğitimlerin verilmesinin, gelen verilerin Bakanlık tarafından görülmesi, incelenmesi ve raporlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

2 Haziran’dan itibaren marketlerde sistemin tam olarak kullanıma başlanmasının hedeflendiğine dikkat çeken Amcaoğlu, tüm çalışmaların 3 – 30 Haziran tarihleri arasında sonuçlanacağını söyledi.