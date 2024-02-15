15.02.2024 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Ortaköy’de faaliyet gösteren bir bar önünde, B.A.(E-32), 280 miligram alkolü içki tesiri altında olduğu esnada, müşteri olarak bulunduğu barda hesap yüzünden tartıştığı bar görevlisine tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gösterip gelişi güzel sağa sola sallayarak, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklanmış ve yapılan muhaceret kontrolünde de ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.