Lefkoşa Grand Pasha Otel’de gerçekleşen etkinlikte Başkan Öztürkler, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Öztürkler, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Alparslan Türkeş'i anmak için bir araya geldiklerini ifade ederek onun Kıbrıslı Türk olmaktan her zaman gurur duyan bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Onun sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir lider, bir vizyoner ve Türk milliyetçiliğinin güçlü bir savunucu olduğunu dile getiren Öztürkler, Türkeş’in siyasi yaşamı boyunca Türk milletinin birlik ve beraberliğini savunduğunu ve bu çerçevede politikalar yürüttüğüne değindi.

Merhum Türkeş’in Türk Milliyetçiliğini esas alan "Dokuz Işık" doktrininin Türk siyasetine damga vurmuş önemli fikir ve ilkeler olarak yer aldığını kaydeden Öztürkler, onun yaşamı boyunca Türk milletinin birlik ve dirliği için mücadele verdiğini belirtti.

Öztürkler, Türkeş’in karşılaştığı bir çok zorluğa karşın, inançlarından ve ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermediğini ve yaşamının son anına kadar savunduğu bu ilkeleri ileriye taşımak için çaba gösterdiğine işaret ederek onun, sadece yaşadığı dönemi değil, kendinden sonraki devirleri de fikir, görüş ve düşünceleriyle etkilemiş ve bu düşünceleriler ile kitleler oluşmasını sağlayan bir lider olduğunu söyledi.

Başkan Öztürkler, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Onun Türk milliyetçiliğine olan katkıları daima hatırlanacaktır. Kendisini saygı ve rahmet ile anıyor, ilke ve düşüncelerini günümüzde sürdüren dava arkadaşlarını da selamlıyorum. Ruhu şad olsun…”