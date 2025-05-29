Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve konuk heyette yer alan diğer yetkililer de hazır bulundu.

Meclis Başkanı Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Sizleri Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlamak bizler için büyük bir onur.” diye konuştu.

Yeni Cumhuriyet Meclisi binasında bugün ilk uluslararası etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iradesinin yansıdığı bu binada, devlet itibarına uygun önemli etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

“Sizlerin ziyareti bizler için çok önemlidir. Sizlerle birlikte bir dönem karşılıklı İçişleri Bakanı olarak da görev yaptık.” şeklinde konuşan Öztürkler, bu açıdan ziyaretin kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

Bugün KKTC’de Göç Yönetim Merkezi’nin açılacak olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Öztürkler, yaşanan sürece değindi. Öztürkler, dünyada en önemli mücadelenin düzensiz göçle birlikte yapıldığına dikkat çekti.

KKTC’de de düzensiz göçle ilgili mücadeleyi yönlendirecek, tespitini yapacak ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde iade işlemini yapacak bir koordinasyon eksikliği olduğuna değinen Öztürkler, bu koordineyi yapacak merkezin kurulacak olmasının ülke adına önemli ve anlamlı olduğunun altını çizdi.

Ülkenin kamu güvenliği ve huzurunun çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu bağlamda bugün yapılacak Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nın da anlamlı olduğunu ifade etti. “Her zaman vurguluyoruz. Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir.” diyen Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” noktasında attığı adımlara değindi, takdirle izlediklerini kaydetti.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirdiği temaslara da değinen Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin attığı adımların çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın selamlarını ileterek başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Yerlikaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Güvenlik İşbirliği Anlaşması’na değinen Yerlikaya, “Kendimizin huzurunu, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin huzuru olarak görüyoruz. Buranın huzuru bizim huzurumuz diyoruz. Buranın güvenliği bizim güvenliğimiz, bizim güvenliğimiz sizin güvenliğiniz olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Organize suç örgütleri, uyuşturucu, terör, düzensiz göçle ilgili mücadelelerine değinen Yerlikaya, suçlarla ilgili mücadelelerde gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Düzensiz göçle ilgili mücadelede önemli bir noktaya geldiklerini aktaran Yerlikaya, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Yerlikaya, “Kıbrısımızın da düzenli göçe hedef olmayan, ama düzenli göçmenle ilgili dünyadaki o güçlü rekabet içerisinde hak ettiği payı en güzel şekilde alabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti esirgemeyeceğiz.” şeklinde konuştu.