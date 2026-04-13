Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, uzun süredir vatandaşlarla iletişim kurduğu Facebook hesabının, herhangi bir açık ve tatmin edici gerekçe sunulmadan kapatıldığını ifade etti.

Öztürk’ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Uzun süredir vatandaşlarımızla iletişim kurduğum Facebook hesabım, tarafıma herhangi bir açık ve tatmin edici gerekçe sunulmadan kapatılmıştır. Bu durum, yalnızca şahsımı değil; aynı zamanda sosyal medya üzerinden benimle iletişim kuran, görüşlerini paylaşan ve çalışmalarımızı takip eden vatandaşlarımızı da etkilemektedir.

Dijital platformların ifade özgürlüğü ve demokratik iletişim açısından önemli bir alan olduğuna inanıyorum. Bu nedenle hesabımın kapatılmasıyla ilgili gerekli itiraz ve inceleme süreçlerini başlatmış bulunmaktayım.

Süreç sonuçlanana kadar sizlerle iletişimimizi Instagram ve diğer resmi iletişim kanallarım üzerinden sürdürmeye devam edeceğim."