Petrol, piyasanın henüz ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmamış olan ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sonucunu değerlendirmesiyle, Çarşamba günü erken saatlerde düştü.

Brent yüzde 0,36 düşerek varil başına 66,63 dolardan işlem görürken, ABD ham petrolü yüzde 0,32 düşüşle 64,77 dolardan işlem gördü.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Salı günü Londra’daki iki günlük yoğun müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, ABD’li ve Çinli yetkililerin ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtacak ve Çin’in nadir toprak elementleri ile mıknatıs ihracatına yönelik kısıtlamaları çözecek bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Lutnick, Başkan Trump’a sonuç hakkında bilgi verileceğini ve onayının beklendiğini de sözlerine ekledi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Ham petrol açısından bu gelişme, özellikle Çin ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskleri azaltıyor ve ABD ekonomisini dengeliyor. Bu iki unsur da petrol talebi ve fiyatları açısından destekleyici olacaktır” dedi.

Öte yandan, Çin’den bu hafta başında gelen petrol ithalat verileri ve OPEC+’ın üretimi artırmaya devam etmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. OPEC+, üretim kesintilerini üst üste dördüncü ay boyunca gevşetmeyi planlayarak Temmuz ayında günlük petrol üretimini 411.000 varil artırmayı hedefliyor.