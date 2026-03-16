Polis memuru Nurettin Özgenler mahkemede olguları aktardı. Polis, 15 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördükleri bir aracı kontrol maksatlı durdurduklarını söyledi.

Polis, araç sürücüsü olan zanlı ile araçta yolcu olarak bulunan bir şahsın araçtan indiğini, ancak diğer şahsın koşarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde kaçan arkadaşıyla birlikte aralarında bin TL toplayarak Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geldiklerini, Göçmenköy’de bir şahısla buluşup uyuşturucu aldıklarını ve geri dönerken yakalandıklarını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, kaçan şahıs ile uyuşturucuyu satan kişinin arandığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler bulunduğunu kaydederek mahkemeden 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.