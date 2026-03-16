Polis memuru Fezile Kasat mahkemede olguları aktardı. Polis, Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin 12 Mart 2026 tarihinde Gönyeli’de düzenlediği operasyonda zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 25 gram, evinde yapılan aramada 48 gramı satışa hazır olmak üzere toplam 80 gram ve çalıştığı iş yerinde ambarda yapılan aramada ise 5 paket halinde 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında zanlının ifadesine değinen polis, bir şahsın yönlendirmesiyle 12 Mart tarihinde bin 500 euro karşılığında 130 gram hintkeneviri aldığını ve bu miktarın 9 gramını 8 bin 400 TL’ye sattığının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca zanlının 5 Mart tarihinde de bin 500 euro vererek yine 130 gram uyuşturucu aldığını, 6 gramını kendisine ayırdığını ve geriye kalan kısmı Gönyeli’de birçok noktaya bıraktığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu aldığı ve sattığı şahısların arandığını, iki adet cep telefonunun inceleneceğini ve ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini belirterek mahkemeden 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.