Güney Kıbrıs’ta kuraklık kaynaklı su krizi nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümetinin “olağanüstü hal” durumunda olduğu, Hristodulidis’in su krizine mümkün olabildiğince çabuk çözüm bulmaları için Tarım Bakanı ve bakanlık teknokratlarına baskı yaptığı bildirildi.

“Vatanı kurtaralım” direktifiyle toplantı üzerine toplantı yapılan Rum Başkanlık Sarayı’nda Haspolat Arıtma Tesisinin kullanılması hatta Geçitköy barajının değerlendirilmesi konularının tartışmaya açıldığı belirtildi.

Politis “Susuz Kalacağız Ancak Çözüm Yok” başlığıyla manşete çektiği haberinde tarıma, bugüne kadar verilen sulama suyunun yarısından azı verilebileceği için tarımla uğraşanlardan mevsimlik dikim yapmamalarının istendiğini yazdı.

Hem içme, hem kullanma hem de sulama suyu konusunda yaşanan krizinin, turizm sezonunda daha da şiddetlenmesinin beklendiğine işaret eden gazeteye göre Hristodulidis’in Rum Tarım Bakanı’na ve bakanlık teknokratlarına, acil çözümler bulmaları direktifi verdi.

Sunulan önlemlerin durumu ancak 2026 ortalarında iyileştirebileceği ancak önümüzdeki yaz döneminde büyük su kesintilerine gidilmek zorunda kalınacağı kaydedilen haberde siyasi maliyeti nedeniyle Hristodulidis’in zor durumda olduğuna dikkat çekildi. Hristodulidis’in ilgililerden, bu yıl ve özellikle yaz sezonunda su sorununun göğüslenmesi için muteber çözüm önerileri talep ettiği kaydedildi.

Habere göre tartışılan çözümlerden biri Haspolat’taki Arıtma Tesisinin hem KKTC hem Güney Kıbrıs şebekelerine bağlanarak arıtılmış suyun hem KKTC’de hem de Güney Kıbrıs’ta sulama amaçlı kullanılması. Rum Avrupa Milletvekili Mihalis Hacipandela’nın Avrupa’daki temaslarında bu konuyu gündeme getirdiği, Avrupa Komisyonu’nun bu projeye olumlu baktığı ancak Rum yönetiminin yerine getirmesi gereken prosedürler olduğu kaydedildi. Haspolat’ta arıtılan suyun kullanılması önerisinin yeni olmadığı ve bu aşamada önemli bir çözüm sağlayabileceği de belirtildi.

Gazete bazı siyasi unsurların, KKTC’deki Geçitköy barajından su satın alınması ve Güney Kıbrıs’a taşınmasını da geniş bir çerçevede mercek altına altığına işaret etti. Haberde bu konunun Haspolat su arıtma tesisine benzememekle birlikte yaşanan ve sürecek kuraklık şartları altında göğüslenebilecek bir gerçek olarak görüldüğü de kaydedildi.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında elektrik alışverişi yapıldığı hatırlatılan haberde aynı şeyin su için de yapılabileceği ancak Geçitköy barajı ile Güney Kıbrıs arasında bir boru hattı olmadığı için bu çözümün hemen uygulanamayacağı, satın alınacak suyun Güney’e tankerlerle taşınabileceği belirtildi.

Habere göre şu an Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranı yüzde 25 ve suyun yıl sonuna kadar tükenmesi bekleniyor. Birleşik Kuzey Boru Hattı Planına bağlı barajlarda bugün var olan 46 milyon metreküp suyun 8 milyon metreküpe düşmesi bekleniyor. Daha önce 18 milyon metreküp su bulunan Baf’taki barajlarda bugün 1,7 milyon metreküp su bulunuyor.

Ana su kaynaklarından biri ise tuzlu su arıtma tesisleri. Baf’taki tesis yangın nedeniyle devre dışı kaldığı için diğer tesisler azami kapasitede çalışmasına rağmen ihtiyacın yalnız yüzde 70’ini karşılayabiliyor. Limasol ve Moni bölgelerine seyyar tuzlu su arıtma tesisi konuşlandırılması için hem zaman olmadığına hem de aşırı maliyetli zaman olduğuna dikkat çekiliyor.