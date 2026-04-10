Fileleftheros’un haberine göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis imzasıyla yayımlanan açıklamada, Hristodulidis’in Avn ile telefon görüşmesinde, İsrail’in Lübnan’daki sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırılara ilişkin endişe belirterek, Güney Kıbrıs’ın Lübnan hükümetine desteğini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada Hristodulidis’in “sivil halkta büyük insani acıya neden olan ve halen kırılgan olan durumu daha da alevlendirme riskine gebe saldırıların hiçbir haklı gerekçesi olamaz.” dediği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Hristodulidis ateşkesin, tansiyonun düşürülmesi ve istikrar için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasına fırsat olarak kullanılması gerektiğini belirtti. Hristodulidis, bu çerçevede UNIFIL’in kritik öneme sahip olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı emir ve kararına, Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi ve karşılıklı ateşkese gidilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın insani yardım göndermeye ve Lübnan makamlarının çabalarına mümkün olan desteği vermeye hazır olduğunu da iletti.

Telefon görüşmesinde, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde, bölgede istikrarın sağlanmasına nasıl katkı koyabileceğinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, Rum yönetiminin, Lübnan’ın çağrısı üzerine UNICEF Lebenan ve WRP Lebenan aracılığıyla “CyprusAid” programı üzerinden Lübnan’a, 300 bin euro insani yardım yaptığı bilgisi verildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile, ABD ile İran arasındaki ateşkesi ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Habere göre Kombos, sosyal medya (X) hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı ile görüşmesinde, Güney Kıbrıs’ın Kuveyt’e desteğini iletti ve ilan edilen ateşkesi, Lübnan da dahil bölgenin tamamında tansiyonun düşürülmesi için kritik adım diye niteledi. Kombos, diplomasi ve aktif diyaloğun, kapsamlı ve sürekli bölgesel istikrar için şart olduğu görüşünü de ortaya koydu.

Aynı gazete, AKEL ve Volt’un, İsrail’in yüzlerce sivilin ölümüne neden olan Lübnan saldırılarını kınayan açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, AKEL, İsrail’in Lübnan’a yaptığı ve yüzlerce sivilin hayatına ve büyük maddi hasara mal olan saldırıların İsrail Netanyahu rejiminin "suçluluğunu, barbarlığını ve yayılmacılığını bir kez daha doğruladığını" belirtti.

Saldırının, Lübnan’a bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığının tırmanışı ve ABD-İsrail’in İran’la savaşında ilan edilen ateşkese uymaması anlamı taşıdığına işaret eden AKEL, İsrail’in Lübnan’a ve bütün bölgeye yönelik "barbarlığını kınadığı" açıklamasında, “İsrail’in işlediği toplu savaş suçlarına tepki için AB-İsrail Katılım Anlaşması’nın ertelenmesi” çağrısını yineledi.

Volt da, İsrail ile anlaşmanın ertelenmesini talep ettiği açıklamasında, “Avrupa Birliği, İsrail savaş suçlarına ve sistemli uluslararası hukuk ihlallerine son verene kadar AB-İsrail Katılım Anlaşması’nın geçerliliğini derhal ertelemelidir” vurgusu yaptı.

Haravgi haberi, “Hristodulidis: Lübnan’a Ayrım Gözetmeyen İsrail Saldırılarından Endişeli” başlığı altında özetledi.