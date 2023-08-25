Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak. Hava pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Salıdan perşembeye kadar açık ve az bulutlu olacak hava, cuma günü ise açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35-38 ºC, sahillerde ise 31-34 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.