Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Lokma Kara Sınır Kapısında zanlının tasarrufunda önceden sahte olarak kendi adına ısdar olunan İtalyan pasaportunu KKTC'den GKRY'ye geçiş yapmak istediği esnada görevli muhaceret memuruna vererek “Sahtelenmiş Resmi Belgeyi” tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün içinde tutuklandığını, bir İtalya pasaportu, İtalya kimlik kartı ve İran pasaportunun emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının sözlü beyanının araştırılacağını, emarelerin Belge İnceleme Şubesine gönderilmesi gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.