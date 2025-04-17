Alişan Şan paylaşımında şunları söyledi:

“Kıbrıs Türkü hiç kuşkusuz ki tarih boyunca yürüttüğü mücadelesinde köklü geçmişinden aldığı değerlere sonuna kadar sahip çıkmış, ne İngiliz idaresine ne de Rumun yaptığı her türlü zulme rağmen boyun eğmeden dimdik ayakta kalmayı başarmış bir halktır. Değerlerimiz arasında köklerimizin dayandığı Anavatanımızı sahiplenmek, bayrağımıza ve topraklarımıza sahip çıkmak, Türk olarak adada var olmak ve bu kutsallarımıza saldıran herkese karşı canımız pahasına mücadele etmek yer almaktadır. Bugün yapılan bir paylaşımla hem bizim yüzyıllardır sahip çıktığımız değerler görmezden gelinerek Türklüğümüz irdelenmiş, hem de başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e yakışık almayan, kardeşlik bağına zarar veren üslupta saldırı içeren paylaşım yapılmıştır. Hiç kuşkusuz ki tüm bu değerler için bugüne kadar verdiğimiz mücadelede ortaklaşa vermiş olduğumuz şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu tür paylaşımlar kardeşlikle bağdaşmayan ve kader birlikteliği yapan iki kardeşin arasını açmaya sebep veren açıklamalardır. Şundan herkes emin olmalıdır ki biz dün sahip çıktığımız değerlere, bugün de sahip çıktığımız gibi gelecekte de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Fakat bu tür yakışıksız paylaşımda bulunan kurum, kuruluş veya kişiler bilmelidir ki kardeşlerinin kalbini kırmakla kalmamakta, aynı zamanda onarılması güç yaralar açmaktadır. Yapılan paylaşımı kınıyor, sayın Başbakanımız Ünal Üstel ve tüm değerlerlerimizin sonuna kadar arkasında durduğumu özellikle belirtmek istiyorum.”