Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Girne Özel Eğitim Okulu’nun otopark alanı ile yolunun asfaltlandığını belirtti, sitem etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Murat Şenkul, “Burasının yapılacağı sözü aylar önce bizim tarafımızdan verilmedi ama günün sonunda işi yine biz yapıyoruz. Bunları yazıyorum diye yine birileri kızacak, yine birileri gücenecek ama halkımızın gerçekleri bilmesi lazım. Özel çocuklarımızın ailelerinin ve öğretmenlerimizin talepleri bizim için emirdir…” açıklamasını yaptı.