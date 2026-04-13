Şenkul, yaptığı değerlendirmede Girne’nin farklı din ve milletlerden insanlara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu vurgulayarak, hoşgörü ortamının korunmasının önemine dikkat çekti.

“Girne’de Ortodokslar Zaten Bayramlarını Kutluyor”

Kentte hatırı sayılır sayıda Ortodoks vatandaş bulunduğunu ifade eden Şenkul, bu kişilerin Paskalya’yı mevcut yasa ve kurallar çerçevesinde huzur içinde kutladığını belirtti. Şenkul, “Hukukunu ve haddini bildikten sonra herkes Girne’de özgürce inancını yaşayabilir” dedi.

“Zorbalık Peşinde Olanlar Ders Almamış”

Provokatif söylemlere de değinen Şenkul, zorbalık ve tehdit içeren yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Geçmişten ders çıkarılmadığını üzülerek gördüklerini ifade eden Şenkul, bu tür söylemlerin toplumsal barışı zedelediğine işaret etti.

Dikkat Çeken Mesaj

Açıklamasının sonunda dikkat çeken bir ifadeye de yer veren Şenkul, “Her zaman dediğimiz gibi ilk 6 ay anne sütü önemli” sözleriyle mesajını tamamladı.