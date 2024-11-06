Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Serim, “Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Enes Eminoğlu’nu Büyükelçiliğimizde ağırlayarak, başta gençlik programları ve faaliyetlerinin desteklenmesi, gençlik ve spor alanlarındaki altyapının güçlendirilmesi ve KKTC’deki yurt kapasitesinin artırılması olmak üzere, muhtelif hususları ele aldık” dedi.

Serim, “Her alanda olduğu gibi, gençlik ve spor başlıklarında da tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Kıbrıs Türküne gerekli tüm imkan ve desteği sağlamak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini de kullandı.