Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre araç yangını dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Haspolat’ta, Hamit Kartal’ın (E-54) kullanımındaki araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu, konu araçta yangın meydana geldi. Yangın araç sürücüsünün kendi imkanları ile söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor kısmı ve aracın iç kısmı yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

