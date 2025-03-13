Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyod boyunca en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 28-31 derece, sahillerde 24-27 derece, periyodun son iki günü ise iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek

Bölge genellikle Yüksek Basınç Sistemi ile serin ve nispeten nemli, periyodun son günlerinde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.