Meteoroloji Dairesi, 8-14 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava bugün parçalı çok bulutlu, öğleye kadar yer yer yağmurlu, yarın parçalı ve az bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, perşembe günü ise parçalı ve az bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Cuma’dan hafta başına kadarsa hava genellikle az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece diğer günlerde ise 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, yarın, perşembe ve cuma günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı, yer yer de fırtına şeklinde esecek.