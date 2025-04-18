Polisten verilen detaylı bilgi şu şekilde:

18.04.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile ateş açılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen “Hayalet Operasyonu” kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-28) ve N.Ç.(E-25) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Y.D.(E-18 TC), H.C.B.(E-21) ile D.B.B. tespit edilerek tutuklanmıştır.

Operasyon kapsamında olay yerinde ve olayda kullanılan araçta yapılan aramalarda, toplam 3 adet boş kovan ile 4 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Ayrıca, olayda kullanıldığına inanılan 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ise Dikmen’de bir arazi içerisinde gömülü şekilde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.