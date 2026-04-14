Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, kararı Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller okudu. Başkan, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından sanığın kullanımındaki araçta yapılan aramada 3,5 gram kokain türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulunduğunu ve emare alındığını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan ve KKTC’ye turist olarak giriş yapan sanığın, soruşturma kapsamında 10 gün tutuklu kaldıktan sonra 20 Şubat’ta cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Mahkeme, sanığı “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu” suçlarından suçlu buldu. Ceza takdir edilirken Yüksek Mahkeme prensiplerinin dikkate alındığını belirten Başkan, ele geçirilen miktarın cüzi olmasına rağmen kokainin ağır türde bir uyuşturucu olduğuna dikkat çekti.

Sanığın suçunu kabul etmesi ve sağlık durumu da değerlendirilerek, R.Z.’nin 2 ay hapis cezasına mahkûm edildiği açıklandı.