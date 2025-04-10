Haber: Bahar SANCAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde35 yılın ardından kapsamlı sosyal konut projeleri hayata geçmeye başladı. Güzelyurt bölgesinde temeli atılan 38 konutluk sosyal konut projesinin ülke genelinde devam etmesi planlanıyor. Gündem Kıbrıs, Güzelyurt bölgesi muhtarları ile konuşarak, bölgede başlayan sosyal konut projesi hakkında fikirlerini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan muhtarlar, bölgedeki konut ihtiyacı hakkında bilgi verdi.

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz:

Güneşköy Muhtarı ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Güzelyurt bölgesinde temeli atılan sosyal konut projesinin en isabetli yapılan işlerden biri olduğunu söyledi. Darbaz, “ Birebir kırsal kesim arsası dağıtılmasına karşıydım ama bu şekilde gençlerin daha kolay ödeme şekli ve daha kısa sürede ev sahibi olması için dağıtılması önemlidir. Sosyal konut projeleri ile kırsal kesim arsalarının boşa gitmemesi de sağlanacak. Kesinlikle isabetli bir karar destekliyorum. 10 dönümde 10 kişiye kırsal kesim verilecekti ama şimdi yüzlerce kişi ev sahibi olacak” dedi.

“Muhtarlar sürecin içerisinde yer almalı”

Darbaz, başvuru sahiplerinin muhtarlardan geçmesi ve muhtarların da bu süreç içerisinde yer almasının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Son yapılan açılışta ve temel atma töreninde 38 konut verileceği açıklandı. Başvurulara sadece Güzelyurt’ta olanlar katılacak. Muhtarlardan belge alınacak ve sonra kriterler değerlendirilecek ve dağıtılacak. Gerçek hak sahiplerinin muhtardan geçmesi çok önemli değerli ve isabetli olur” diye konuştu.

“38 konut yeterli değil, yüzlerce genç var”

Güzelyurt bölgesine yapılacak olan 38 konutun yeterli olmayacağını ifade eden Darbaz, “Güzelyurt’ta yüzlerce genç var. Bu sayı yeterli değil. Güzelyurt, Lefke, İskele, Karpaz ve Meserya bölgelerine daha çok sosyal konut yapılması taraftarayım. Buralardaki göçü durdurmakta da sosyal konutlar etkili olacaktır. Gençler yaşam evlerini kuracak, topraklarından kopmayacak ve şehirlere yığılma azalacaktır” dedi.

“Bölgede gençler için iş olanakları sağlanmalı”

Darbaz, sosyal konut projelerinin yanı sıra bölgede gençler için hem kamu hem özel sektörde iş olanaklarının da sağlanması gerekliliğine dikkat çekerek, “Dillendirilmedi ama sosyal konut projelerinde çocukları kendi bölgelerinde tutunmalarının yanında iş olanakları da sağlanmalı. Kamu ve özel sektörde iş imkânları onlar için oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

İsmetpaşa Muhtarı Ahmet Kolcu:

İsmetpaşa Muhtarı Ahmet Kolcu ise temeli atılan Sosyal Konut Projesinin çok olumlu ve güzel bir adım olduğunu söyleyerek, “Gayet güzel ve olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Şuan için 38 konut yapılacak. İnşallah arkası gelir çünkü baya talep olacağını düşünüyorum. Güzelyurt merkezin nüfusu 15-16 bin civarındadır. Bu sosyal konut projesi Güzelyurt merkez için yapıldı. Bu bölgede 3 büyük muhtarlık var ve burada ikamet eden kişiler müracaat edecek. Umuyorum ki bu bir başlangıç olur ve devamı gelir çünkü bölgemizde ev sahibi olmayı bekleyen çok gencimiz var” diye konuştu.

Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız:

Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız temeli atılan sosyal konut projesini olumlu bir adım olarak karşıladıklarını ifade etti ancak yeterli olmadığını söyledi. Yıldız, “Köylere de sosyal konut yapılsa daha iyi olur. Kırsal kesim arsası dağıtmaktan daha iyi bir olay olduğunu düşünüyorum. Ancak sayı yeterli değildir. Temeli atılan sosyal konut projesinden Güzelyurt’un içinde yaşayan gençler yararlanacak. Tek tek arsa dağılmasından daha iyidir. Ancak köylerde de bu işin yapılması gerekiyor. Benim bölgemde birçok ev var ama alt yapı eksikliği yaşıyoruz. Yol, su, elektrik altyapıları yok. Evler bitti ama insanlar evlere giremiyor. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen:

Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, projenin Güzelyurt Merkezde başladığını ifade ederek, “Güzelyurt’ta başladı ve Güzelyurt merkezde yaşayanlar müracaat edebilecek. Bence bu şartlarda doğru bir uygulama. Kimsenin ev yapacak gücü kalmadı. Gençlere kırsaldaki bölgelerdeki insanlara da bu uygulamayı yapmaları gerekir. Hem araziden tasarruf eder hem de daha düşük faizli kredi olanaklarıyla gençler ev sahibi olur. Uygulama doğrudur. Bunu geliştirmeleri lazım. Çok sınırlı ve 20-30 kişiye verilecek ve bu sayı yeterli değil. Bölgemiz açısından bakıldığında yüzlerce hatta binlerce genç var ev sahibi olmayı bekleyen. Lefke’yi de katarsak bölgemiz çok büyüktür. Bazı bölgelerde kırsal kesim arsaları verilmeye devam ediyor ama onları toplu konuta çevirmeleri daha uygun olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Şahinler Köyü Muhtarı Halil Yangın:

Şahinler Köyü Muhtarı Halil Yangın, başlayan projeyi bölge olarak çok olumlu karşıladıklarını söyledi. Yangın, “Projenin bizim bölgemizde başlaması bizi çok mutlu etti. Yıllardır bekleyen gençlerimizin bölgesine sahip çıkmaları için çok olumlu bir girişimdi. Umuyorum ki devamı gelir” ifadelerini kullandı.

Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu:

Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu, yapılan girişimin çok doğru olduğunu söyleyerek, iyi bir girişim olduğunu ve bölge olarak olumlu karşıladıklarını söyledi. Rüstemoğlu, “Keşke sosyal konut projeleri köylere de yapılsa. Bölgemizde çok istek var. Bence sosyal konut projeleri Kırsal Kesim arsalarından daha iyidir. Kırsal kesim arsalarını çoğu kişi alıyor ancak yapıyor sonra el değiştiriyor. Bu nedenle de köye bilmediğiniz yabancılar gelmeye başlıyor. Bunun önüne geçmek ve gençlerimizi bölgede tutmak için sosyal konut projeleri daha iyidir. Köylerde de başlaması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yuvacık Köyü Muhtarı Emirzade Terzioğlu:

Yuvacık Köyü Muhtarı Emirzade Terzioğlu ise başlatılan projenin bölge adına sevindirici olduğunu ifade ederek, “Güzel ve sevindirici bir gelişme. Umuyorum sonu da gelir ve Güzelyurt Hastanesi gibi yarım kalmaz inşallah. Başlangıç için güzel bir adımdır ancak sayı yeterli değildir. Daha fazla yapılması gerekiyor. Sadece merkeze değil köylere de sosyal konut projeleri başlamalı. Kırsal Kesim Arsaları açıldı, dağıtıldı, şuan durduruldu. Bekleyen birçok gencimiz var hem bizim köyümüzde hem de civar köylerde. Köylerde talep oldukça fazla sosyal konut ve kırsal kesim arsaları için. Başlayan projeden sadece merkezdeki gençlerimiz yararlanacak. Umuyorum ki ilerleyen süreçte köylerimiz için de bu proje başlar” dedi.

Zümrütköy Muhtarı Erhan Celaller:

Zümrütköy Muhtarı Erhan Celaller ise başlatılan projeyi bölge olarak olumlu karşıladıkları söyledi. Celaller, sayının yetersiz olduğunu ve daha fazla sosyal konut yapılması gerektiğini ifade ederek, “Köylere de sosyal konut yapılması gerekmektedir. Ancak köylerde bu sayı sınırlı tutulmalıdır. Bölgemizdeki gençlerin daha verimli olması için ise daha fazla Kırsal kesim Arsası dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede gençlerimiz hem bölgede kalacak hem de çalışarak hayatlarını devam ettirebileceklerdir”” dedi.

Lefke Cengizköy Muhtarı Hüseyin Turaç:

Lefke Cengizköy Muhtarı Hüseyin Turaç, “Çok geç kalınmış ve yerinde bir uygulamadır. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve gençler ev sahibi olur. Lefke’de her geçen gün yapılan binalar ve yapılaşma bölgenin doğallığını bozuyor. Köy için düşündüğümüzde köyümüzde geniş çaplı bir sosyal konut projesi sıkıntı yaratır ama bölge halkı için de ihtiyaçtır. Bölgemizde kırsal kesim arsası var bir kişiye verildi ve içine ağaç ekildi. O arazi daha iyi değerlendirilebilirdi. Sosyal konut projesi yapılsaydı daha çok insan faydalanabilirdi” diye konuştu.