Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Nazar Erişkin’in Kanal’T’de hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Programda UBP içerisindeki iletişim sorununa dikkat çeken Taçoy, “Bizimle dahi iletişim bozukluğu var. Dağıtılan evraklardan haberimiz olmuyor. Meclis grubunda böyle bir iletişimsizlik daha önce yaşanmadı. İletişim olsaydı sendikalarla ya da siyasi partilerle süreç farklı ilerleyebilirdi. Bizimle iletişim kurulsa yine farklı olurdu. Ortada bir ihmal ve iletişimsizlik sorunu var” dedi.

Hiçbir evrakı okumadan onay vermediğini vurgulayan Taçoy, “Görüşülecek gündeme çalışarak giderim. Bu benim alışkanlığımdır” ifadelerini kullandı.

Taçoy ayrıca, hayat pahalılığı yasa tasarılarının pazartesi günü komiteye geri alınacağını kaydetti.