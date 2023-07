Tarih ve Doğayla İç İçe, Çok Güzel Bir Ülkede Yaşıyoruz. Bu alanları Korumak ve Ülkemizi Turizm’e Kazandırmak İçin Neler Yapıyoruz ?

Üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinde tamamlamış bir emektar kadın olarak başlamak istiyorum düşüncelerime. Beni ben yapan turizmdir.

Ben turizmin içinde büyüdüm,ben turizmden anlarım.

İnsan dokunuşu çok önemli,yani emek,o artı değer !

Çok çalıştım, gördüm, okudum, anlamaya, yaşamaya çalıştım. Turizm büyük ve uzun yıllara dayanan bir sektördür. Turizm sadece turizm değildir.

Ülkemi, tarihini ve kültürünü, hiçbir kitap ya da öğretmenin başaramayacağı netlik ve açıklıkla öğretti.

Farklı kitlelere hitap eden, geniş bir ürün ve kültür çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. Ülke kötü yönetildiği, insan kaynakları çarçur edildiği için zorlanıyoruz. Turizm’de işini layıkıyla yapan, insan seven, hayvan seven, dürüst ve çalışkan insanlarımız var. 12 ay turizm yapabilecek bir ülkeyiz. Bölgemizde otellerin yanı sıra, çok sayıda tarihi alan var. Tüm bu çeşitlilik turizmi 12 aya çıkarmak için benim için fazlasıyla yeterli.

Bazen her şeyi kötü gösteren gözlüklerimizi çıkarmalı, varsayımlarla dolu zihin yapımızı değiştirmeliyiz.

Toplumsal huzurumuz ve bireysel sağlığımız için kötümser tablolar çizen, Ülkemizi çekilmez ve yaşanmaz bir yer olarak algılatan sistemden uzak durmalıyız. Evet, ülkemizde hoş şeyler yaşanmıyor, enflasyon, hayat pahalılığı vs. hepsi çok zor ve zorlayıcı etkenler ancak her an, her saniye üzülüp strese girdiğimizde bu tablo değişiyor mu? Hayır. Sebep olmadığınız, kontrolü sizde olmayan hiçbir durum ve olay nedeniyle kendinizi suçlamayın ve sorumlu hissetmeyin.

Bu süreçte devletimiz bütün siyasi engellemelere rağmen umarım güçlü bir irade gösterir. Ben inanmak istiyorum ki, sistemli ve planlı bir süreç takip edildiği sürece turizm de başarılı işler yapmış olacağız.

Turizm sektörü, sürdürülebilir ve başarılı bir girişim oluşturmak için doğru stratejilere ihtiyaç duymaktadır.

Tüm Okuyucularıma Sevgilerimle.