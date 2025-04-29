Cumhuriyetin ilanı dahil olmak üzere birçok tarihi ana, karara, tartışmaya ve eyleme ev sahipliği yapan Meclis binasında son Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meclisi, yasama çalışmalarına 5 Mayıs’tan itibaren, modern donanımıyla yeni binasında devam edecek.

Kıbrıs Türk halkının tarihine ve mücadelesine tanıklık etti

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, 15 Kasım 1983’te “Bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar.” sözlerinin yankılandığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına tanıklık eden bu tarihi bina, zamanla Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunun, özgürlük arzusunun ve devlet olma iradesinin simgesi haline geldi.

Cumhuriyet Meclisi binası, halk iradesinin yansıdığı uzun görüşmelere, toplumsal eylemlere, reformlara ve anma törenlerine sahne olurken; yalnızca bir yasama binası olmanın ötesine geçerek, halkın hafızasında yer eden duyguların, mücadelelerin ve değerlerin somutlaştığı bir simgeye dönüştü.

Cumhuriyet ilan edildi

55’inci bölüğün son karargâhı olarak kullanılan ve Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde Atatürk Meydanı’ndaki Meclis binasının yetersiz kalması üzerine taşınılan bu tarihi bina, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Raif Denktaş'ın, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve dönemin Meclis Başkanı ve Başbakanı Osman Örek’in, Cumhuriyet’in ilanını duyurduğu o tarihi görüntülerle hafızalara kazındı.

Cumhuriyet'in ilanının oylandığı oylama da yine bu tarihi binada gerçekleştirilirken, bina, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yaptı.

41 yılda 13 farklı isim

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte çalışmalarına devam eden Meclis binasında, 41 yıl boyunca 13 farklı siyasetçi Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçte, Fatma Ekenoğlu ve Sibel Siber, Meclis Başkanlığı görevini üstlenen kadın siyasetçiler olarak tarihe geçti.

Son Genel Kurul toplantısı öncesinde milletvekilleri de düşüncelerini Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) aktardı.

Öztürkler: “Egemenliğin kalbinin attığı tarihi binada son kez toplandık”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, son Genel Kurul toplantısı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, tarihi Meclis binasına veda etmenin hem hüzün hem de gurur verici olduğunu söyledi.

“Bugün bu tarihi binada son günümüzü geçiriyoruz.” diyen Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu, ülkenin geleceği için birçok yasanın hayata geçtiği, sabaha kadar süren tartışmalarla egemenliğin ve özgürlüğün kalbinin attığı binada son kez denetim göreviyle toplandıklarını ifade etti.

5 Mayıs itibarıyla yasama ve denetim görevlerine yeni Meclis binasında devam edileceğini belirten Öztürkler, “Hem hüzünlüyüz hem de gururluyuz. Bu tarihi binada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli yasalara imza atmıştır. Bu ülkenin geleceğine yön veren pek çok karar burada alınmıştır. Aynı zamanda bu tarihi binanın önünde birçok önemli eylem yapılmış, halkın sesi buradan duyurulmuştur” dedi.

Konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Öztürkler, “Onların çizdiği bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Meclis çatısı altında görev yapan tüm Meclis başkanlarına, başkan yardımcılarına, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden Öztürkler, “Sabahlara kadar süren oturumlarda bizimle birlikte büyük emek vermişlerdir.” diye konuştu.

Yeni Meclis binasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan edildiğini hatırlatan Öztürkler, “Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ana vatanımızdaki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu çağdaş ve donanımlı bina, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve iradesinin bir yansıması olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yeni binaya geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Öztürkler, mevcut tarihi binanın ise her zaman kalplerde yaşayacağını ve devlet tarafından korunacağını vurguladı. Öztürkler, “Tüm ülkemize hayırlı olsun”. diyerek sözlerini tamamladı.

Özdenefe: “Bina değişikliği yasama kalitesini tek başına artırmaz”

Meclis Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis’in yeni binaya taşınmasının teknik açıdan önemli olduğunu ancak bu durumun yasama kalitesini tek başına artırmayacağını söyledi.

Üç yıl önce Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarını da kapsayan projenin gündeme geldiğini hatırlatan Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu süreçteki duruşunun başından beri net olduğunu vurguladı.

Özdenefe, “Cumhurbaşkanlığı ve Meclis gibi toplumun temsil organlarıyla ilgili projelerin, o kurumların iradesiyle ve ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması gerektiğini söyledik. Bu desteklerin istişareyle, şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekirdi.” dedi.

Yeni binanın milletvekillerine daha iyi çalışma koşulları sunmasının önemli olduğunu dile getiren Özdenefe, asıl meselenin Meclis’in işleyişi ve yasama kalitesi olduğunu belirtti.

Özdenefe, “Keşke sadece bina değişikliğiyle Meclis’in yapısı ve verimliliği değişseydi, ama maalesef böyle bir durum yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu: “Yeni Meclis binası yasama faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yıllarca görev yaptığı tarihi Meclis binasına veda etmenin kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirterek, yeni binanın teknik donanımı ve çalışma koşullarıyla çok daha verimli olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC bütçesiyle böyle bir yapının inşa edilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin hibesiyle hayata geçirilen yeni Meclis binasının ülkenin prestijini artıracağını ve yasama faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Solyalı: “Yeni bina toplumsal uzlaşıyla ve ihtiyaçlar belirlenerek yapılabilirdi”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, son Genel Kurul toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni Meclis binasının yapım sürecinde Kıbrıslı Türklerin görüşlerinin alınmadığını ve ihtiyaçlar net bir şekilde belirlenmeden harekete geçildiğini söyledi.

Türkiye ile kurulacak sağlıklı bir iş birliğinde önceliğin kamu hizmetleri olması gerektiğini vurgulayan Solyalı, yeni bir Meclis binasına ihtiyaç duyulduğunun inkar edilmediğini ancak bu yapının daha uygun koşullarda ve toplumsal uzlaşıyla inşa edilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

CTP'nin, parlamenter sistemi savunduğunu ve Meclis’in nerede görev yaparsa yapsın orada olacağını belirten Solyalı, “Parlamentodan çekilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Eleştirimiz yapının oluşum şekline.” diye konuştu.

Hasipoğlu: “Yeni Meclis binası Cumhuriyet'imizin simgelerinden biri olacak”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin tarihi binasında gerçekleştirilen son Genel Kurul toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Mayıs itibarıyla yeni Meclis binasına geçileceğini belirtti.

Mevcut binanın yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet verdiğini ve bu süreçte birçok tarihi olaya tanıklık ettiğini vurgulayan Hasipoğlu, yeni Meclis binasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye hibe edilen bir proje olduğunu ifade etti.

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a teşekkür ederim.” diyen Hasipoğlu, “Bu bina yalnızca bir Meclis binası değil, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin simgelerinden biri olacaktır. Her yönüyle mükemmel şekilde tasarlanmış bu yapı, ülkemizin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özuslu: “Yeni binaya ihtiyaç var ama öncelik sıralaması doğru muydu?”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, yeni Meclis binasının gerekliliği konusunda partilerinin tutumunun değişmediğini vurguladı. Özuslu, “Yeni binaya ihtiyaç var mı? Elbette var. Ancak öncelikler sıralamasında bu bina ne kadar öncelikli?” diye sordu.

Yeni bina yapımının doğru bir adım olmadığını ifade eden Özuslu, “Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binaları için alınan kararlar halkın ihtiyaçlarına uygun değildi. Asıl yapılması gereken, kamu hizmetlerini hızlandıracak ve daha sağlıklı koşullar sağlayacak binaların inşa edilmesiydi.” dedi.

Yeni Meclis binasının kamusal bütçeye getireceği yük konusunda da uyarıda bulunan Özuslu, “Binaların ısıtma, soğutma ve güvenlik masrafları ciddi şekilde artacak. Bu da devlet bütçesini zorlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özuslu, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yeni Meclis binası projesine karşı çıkmaya devam ettiklerini ve yeni binada yapılacak toplantılara yönelik eleştirilerde bulunduklarını ancak, "Meclisin iradesinin tecelli ettiği bir ortamda, yasaların ve Anayasa'nın bile değişebileceği toplantılara katılmamak gibi bir adım söz konusu olamaz." diyerek CTP'nin yeni Meclis binasında yerini alacağını ifade etti.

Akpınar: “Yeni Meclis yerleşkesi ülkemizin ilerleyişine katkı sağlayacaktır”

Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, tarihi bir süreçten geçildiğini belirterek, Cumhuriyet Meclisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana önemli kararlara ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bugüne kadar hizmet veren tüm Cumhuriyet Meclisi çalışanlarına ve milletvekillerine teşekkür eden Akpınar, yeni yerleşkenin halk için hayırlı olmasını diledi.

Bu sürecin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha ileri adımlar atmasına katkı sağlamasını temenni ettiğini ifade etti.

Atalay: “Yeni Meclis binasına geçmenin hem sevincini hem de hüznünü yaşıyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, Cumhuriyet Meclisi'nde son toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni Meclis binasına geçmenin hem sevincini hem de hüznünü bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Yeni binanın temsil açısından önemli olduğunu vurgulayan Atalay, mevcut tarihi binanın ise Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında özel bir yer edindiğini söyledi.

Mevcut Meclis binasının gelecekte müze olarak korunmasının isabetli olacağını düşündüğünü belirten Atalay, yeni Meclis binasının ise ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak, daha verimli bir çalışma ortamı sunacak sembolik bir öneme sahip olmasını temenni etti.

Atalay ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’ne, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hediye ettikleri için teşekkür etti.

Rogers: “Eski Meclis binası kaynaşmayı sağlayan verimli bir ortamdı”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyet Meclisi'nde son günlerini geçirdiklerini belirterek, eski binanın kendisi için anlamlı ve verimli bir çalışma ortamı sunduğunu ifade etti.

Yeni Meclis binasına taşınılacak olmasına rağmen, eski binanın iktidar ve muhalefet arasında kaynaşma sağladığı bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Rogers, bu tarihi yapının gelecekte ulusal bir müze olarak kamuya hizmet edecek şekilde değerlendirilmesini temenni etti.

Rogers, yeni Meclis binasının da ülkeye hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Atun: “Eski Meclis binası yetersizdi, yeni bina devlete yakışır olacak”

Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hakkı Atun ise Atatürk Meydanı'ndaki eski binanın yetersiz kalması nedeniyle mevcut Meclis binasına geçildiğini belirtti.

Zamanla ek odalar eklenmesine rağmen milletvekili odalarının verimli bir şekilde kullanılmadığını ifade eden Atun, mevcut binanın aslında yeterli olduğuna inandığını söyledi.

Yeni Meclis binasının devlete yakışır nitelikte olacağını belirten Atun, eski binanın ise bir müze olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.