Meral-Vedat Ertüngü Lisesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Meral-Vedat Ertüngü Lisesi Müdürü Canev Osmanlı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirildi, ayrıca okulda çeşitli etkinlikler de yer aldı.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardan beri güzel Lefkoşa’nın Gönyeli bölgesinde, çocuklara iyi bir eğitim verilebilmesi için her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Meral-Vedat Ertüngü ailesinin yaptıkları yatırımla buranın bir eğitim yuvası olduğunu belirten Tatar, öğretmenlerin fedakarlıkları ve gayretleriyle çocukların yetiştiğini ve eğitim gördüğünü kaydetti.

Çocukların sosyal anlamda da güçlü olabilmesi için böylesi etkinliklerde buluştuklarını belirten Tatar, “Çocukların gelecekte bu ülkenin gerçek anlamda yöneticileri olabilmeleri ve ülkenin geleceğine yön verebilmeleri için, sosyal anlamda da güçlü olabilmeleri çok önemlidir.” diye konuştu.

Tatar, sosyal etkinlikler ve faaliyetlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Bakan Olgun Amcaoğlu’nu tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Çünkü bu fikir, ondan bana geldi.” diyerek okulun yapımıyla ilgili sürece değindi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’ne de değinen Tatar, ayrıca yerleşkenin yanında 400 dönümlük milli bir parkın şu anda ortaya çıktığını dile getirdi.

“Böylesine bir eseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırıyoruz.” diyen Tatar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “İşte bu eser, sizlerin olacaktır. Oradaki eserler sizlerindir.” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 3 Mayıs Cumartesi günü yerleşkenin açılışını yapacaklarını belirten Tatar, “Sizleri de bekliyoruz ve oraya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

- Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Meral-Vedat Ertüngü Lisesi’nde gerçekleştirilen her etkinliğine katılmak için özen gösterdiğini ifade etti.

Meral-Vedat Ertüngü Lisesi’nin Bakanlığı döneminde temelleri atılan 16 okuldan biri olduğunu ifade eden Amcaoğlu, okulun yapımıyla ilgili sürece değindi.

Dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak Cumhurbaşkanı’na gidip bu araziyi talep ettiğini ifade eden Amcaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adına ayrılmış arazinin Ertüngü ailesine verildiğini söyledi.

Buradaki eğitim yuvasının kurulması için ilk temelleri atma şansı bulduklarını belirten Amcaoğlu, okulun çocukların geleceği için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

“650 öğrencimiz bu eğitim yuvasına gelip, aileleriyle ve sevenleriyle buluşabilmesini ve onların yeteneklerinin sergilenebilmesini sağlayabiliyoruz. Her şey çocuklar için…” diyen Amcaoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Osmanlı

Meral-Vedat Ertüngü Lisesi Müdürü Canev Osmanlı da, “Okulun geleneksel hale gelen bahar şenliği ve yıl sonu sergisine hoş geldiniz.” diyerek sözlerine başladı.

Osmanlı, bugün burada sadece bir eğitim ve öğretim değil; aynı zamanda çocukların emeklerinin, hayallerinin ve yaratıcılıklarının somutlaştığı özel bir günü birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerilerinin, öğretmenlerin özverili rehberliğiyle bir araya getirerek hazırladıkları serginin, onların ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Osmanlı, “Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, sizlerin burada bulunması bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Eğitime verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz ilgi, biz eğitimciler için yolumuzu aydınlatan bir ışıktır.” dedi.

Osmanlı, hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek adına bu desteklerin devamını görmenin kendilerini onurlandırdığını belirtti.

"Bugün burada göreceğiniz her çalışma bir çocuğun sabrını, merakını ve azmini yansıtıyor" diyen Osmanlı konuşmasında, “Onların özgüvenle büyümesi, fikirlerini ifade edebilmesi ve üretken bireyler olarak topluma katılabilmesi için eğitim ortamlarının bu tür etkinliklerle zenginleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.