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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde hayatını kaybeden Arnavutoğlu ve Arkan çiftine Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar diledi.

Amaç Arnavutoğlu ziyaretinde Sivil Savunma Teşkilatından yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Hatay’da hayatını kaybeden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Atay Arkan ile eşi Fatma Arkan’ın ailelerini ziyaret etti.

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