Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerin önemine dikkat çeken Tatar, çocuk sağlığı için yapılan çalışmanın önemine değindi. Tatar, halk ile işbirliği içerisinde olmanın da yürütülen projeye katkı sağlayacağını kaydetti.

Fizyoterapi dalının halkın omurga sağlığı ile daha kaliteli bir yaşam sürmesi için bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fizyoterapistlerin yeni gelişmeleri ve bilgileri halkla paylaşabilmesinin bir zenginlik olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışmalarından dolayı Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve üyelerini tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

-YÜCEL

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel de fizyoterapistlerin yürüttüğü çalışmalar ve dernek hakkında bilgi verdi. Yücel, çocuklar için hazırladıkları, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olan "Çocuklarda Omurga Sağlığı" isimli kitapçığı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.