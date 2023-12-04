Başkan Töre, Akparti Siyaset Akademisi Kurucusu, özel bir anket şirketi direktörü Ercan Demirci’yi Kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, hep birlikte Türk Milleti olduklarını öznelerinin de milli dava olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bir çok şehrinden gelen davetlere katıldığını anımsatan Başkan Töre, KKTC’nin 40, yılını kutladıklarını bu çerçevede konferanslar verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin yeni yüzyılının kendileri açısından fevkalede önem arz ettiğini kaydeden Başkan Töre, KKTC’nin dünyada tanıltıması ve sahiplenilmesi yönünde çaba harcadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür, KKTC’yi tanıyın, ambargoları kaldırın” ifadesinin kendileri açısından yol gösterici olduğunu belirtti.

Akparti Siyaset Akademisi Kurucusu Ercan Demirci de, 2007 yılından itibaren Kıbrıs’ta “Akademi Kıbrıs” çatısı altında çalışma yürüttüklerini belirterek “Amacımız hem Türkiye’den gelen hem de Kıbrıslı Türk kardeşlerimize bir farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Sosyal bilimlerin insanı inşa ettiğini vurgulayan Demirci, çok farklı disiplinler olan antropoloji, arkeoloji ve siyaset gibi bilgileri direk uzmanları aracılığıyla öğrencilere aktardıklarını söyledi.