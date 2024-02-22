Başkan Töre’yi gelişi sırasında Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel karşıladı.

Lefkoşa’dan sonra ikinci büyük yerleşim yerinin Gazimağusa olduğunu anımsatan Başkan Töre, polisin her daim halkın can ve mal güvenliğini korumak adına görevinin başında olduğunu söyledi.

Polisin hem savaşta hem barışta toplum huzuru adına önemli görevler üstlendiğini belirten Başkan Töre, emniyet güçlerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şemsiyesi altında Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını icra ettiğimi ifade etti.

Töre, polisin personel olarak eksik olduğunun farkında olduklarını ancak teşkilatın özveri le verdiği mücadeleyi de takdirle izlediklerini kaydetti.

Halkın ve kendilerinin emniyet teşkilatına güveninin tam olduğunu vurgulayan Başkan Töre, polisin devlete bağlılığının ve bu bilinç ile görev yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Başkan Töre, polisin devleti temsil ettiğini bu bağlamda da ciddiyet, disiplin, sevgi ve saygının ön planda tutulduğunu ifade etti.

Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel de yasalar çerçevesinde hareket ederek görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Başkan Töre’ye de verdiği destekten dolayı teşekkür eden Sel, üniformalarında taşıdıkları bayraklara ve KKTC devletine hizmet ettiklerini; Anavatan Türkiye’nin katkıları ile de görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre daha sonra anı defterini imzaladı polislerle sohbet etti.